Mainz (dpa/lrs) - Der Anstieg bei der Zahl der Corona-Fälle hält sich in Rheinland-Pfalz weiter in Grenzen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen kletterte bis Mittwoch (Stand 10.15 Uhr) auf 6813, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Das waren 15 mehr als am Vortag. Todesfälle kamen keine hinzu, hier liegt die Zahl nach wie vor bei 231.

Aktuell Infizierte wurden bis Mittwoch 191 gezählt, am Vortag waren es noch 213 gewesen. Als genesen gelten nun 6391 Personen, am Dienstag waren es 6354. Bei der Zahl der gemeldeten Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt derzeit Kaiserslautern mit 16 vor Mainz mit 15. Auf die absolut meisten Corona-Fälle kommt nach wie vor die Landeshauptstadt mit 667.

Die Strategie, dort, wo es eine Neuinfektion gebe, breit das dortige Umfeld zu testen, funktioniere gut, bilanzierte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Das sei etwa bei einzelnen Fällen in fünf Schulen in Ludwigshafen umgesetzt worden oder bei einem großen Schlachtunternehmen. «Das ist ein effektives Vorgehen, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen», betonte die Ministerin.

Die sogenannte Sieben-Tages-Reproduktionszahl liegt den Angaben zufolge nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts für Rheinland-Pfalz bei 1,02. Sie beschreibt, wie viele Menschen pro Infiziertem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert um eins sei zu erwarten in einer Situation, in der sich das Infektionsgeschehen auf einem relativ niedrigem Niveau einpendele. Dennoch sei weiterhin Vorsicht geboten. «Das Virus ist noch da», betonte das Ministerium.