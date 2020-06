Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland dürfen von Montag an wieder mehr Menschen in Geschäfte, Kontaktsportarten wie Judos werden möglich und Shisha-Bars öffnen wieder. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) stellte am Freitag in Saarbrücken mehrere Lockerungen einer neuen Corona-Verordnung vor, die am Donnerstag im Kabinett beschlossen worden war. Die Verordnung enthält auch die Verfügung, dass Gäste aus einem Landkreis mit mehr als 50 Infizierten pro 100 000 Einwohnern nicht im Saarland beherbergt werden dürfen.

«In den vergangenen Wochen und Monaten konnten wir die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie immer weiter lockern», erklärte Bachmann. Dabei sei das Ausmaß neuer Infektionen auf einem geringen Niveau geblieben. «Das zeigt uns, dass wir mit unseren kleinen Schritten zurück zur Normalität auf dem richtigen Weg sind.» Es müsse aber weiter darauf geachtet werden, diese Erfolge nicht zu gefährden.

Gelockert wird jetzt die sogenannte Quadratmeter-Regel für Geschäfte, Hotels oder Restaurants: Künftig ist eine Person pro fünf Quadratmetern gestattet - bisher galt dies für zehn Quadratmeter. Zudem können unabhängig von der Gesamtfläche einer Einrichtung bis zu vier Personen gleichzeitig unter Einhaltung des Mindestabstands anwesend sein.

Erlaubt werden auch Veranstaltungen mit bis zu 350 Menschen unter freiem Himmel und mit maximal 150 Anwesenden in geschlossenen Räumen. Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern müssen vorher angemeldet werden.

Kontaktsport wie Judo ist künftig mit maximal zehn Menschen wieder erlaubt, ohne dass Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Auch Chorproben der Vereine dürfen unter Hygieneauflagen wieder stattfinden.

Aufgehoben wird das bisherige Betretungsverbot von Behindertenwerkstätten. Bewohner von Pflegeheimen können künftig zwei Besucher aus dem familiären Umkreis empfangen. Die Verordnung gilt bis zum 12. Juli.