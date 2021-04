Nach dem abgesagten Lockdown gelten in Rheinland-Pfalz an Ostern wieder die ursprünglichen Regeln in der Corona-Pandemie. Was bedeutet das nun für Familientreffen, Freizeitaktivitäten oder Gottesdienste über die Feiertage? Ein Überblick.

Nach der Rücknahme des „Oster-Lockdowns“ durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Rheinland-Pfalz zu seinem ursprünglichen Plan – der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung – zurückgekehrt. Deren Regeln bleiben bis zum 11. April und damit auch an Ostern gültig.

Wann greift die Notbremse?

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner einer Kommune an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert 100, dann gilt die Notbremse. Die Ausgestaltung liegt bei den Kommunen. Bestandteile der Notbremse sind unter anderem eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr, Treffen im öffentlichen Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands sowie die Rücknahme der Lockerungen beispielsweise in der Außengastronomie und beim Einzelhandel.

Liegt die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 200 greifen ab Donnerstag noch strengere Regeln. Buchläden, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaumärkte dürfen dann nur noch für Kunden mit Termin öffnen. Für Friseure, Fahr- und Musikschulen wird eine Testpflicht eingeführt. Gruppenunterricht ist verboten. Sport im Freien ist dann nur alleine oder mit Menschen des eigenen Hausstandes zulässig. Bei Fahrten im privaten Auto mit Menschen aus verschiedenen Hausständen gilt für Mitfahrer eine Maskenpflicht.

In der Pfalz könnte davon an Ostern die Stadt Speyer betroffen sein. Hier lag der Wert am Mittwoch an zwei Tagen hintereinander über 200. Wenn die Inzidenz mindestens sieben Tage in Folge unter 200 liegt, darf wieder gelockert werden. [Update: Am Donnerstag ist die Inzidenz in Speyer unter der 200er-Marke gesunken.]

Mit wem darf ich mich treffen?

Private Treffen im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einem weiteren Haushalt sind möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Als ein Hausstand zählen auch nicht in der gleichen Wohnung lebende Ehepartner oder Lebensgefährten.

Was gilt bei der Maskenpflicht?

Beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr müssen OP-Masken oder Masken der Standards KN95 oder FFP2 getragen werden. Für Fahrten im privaten Auto gilt in Rheinland-Pfalz keine Maskenpflicht, wenn eine Person aus einem anderen Haushalt mit im Auto sitzt.

Wie sieht es mit Gottesdiensten aus?

Präsenzgottesdienste sind unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen erlaubt. Gemeinde- und Chorgesang sind nicht möglich. Zwischen aufeinanderfolgenden Feierlichkeiten soll mindestens eine Stunde Abstand zum Lüften der Räumlichkeiten liegen. Die Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein. Gottesdienste, die den Charakter einer größeren Veranstaltung erreichen, sind untersagt. Es gilt Maskenpflicht, davon ausgenommen sind religiöse Funktionsträger wie Geistliche, Lektorinnen und Lektoren und Vorbeterinnen und Vorbeter.

Das Bistum Speyer hat für seine Pfarreien eine eigene Empfehlung herausgegeben: Demnach sollten die Messen ausgesetzt werden, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner einer Gemeinde sieben Tage in Folge über 100 liegt. Die Evangelische Landeskirche hat die Verantwortung darüber, ob Präsenzgottesdienste stattfinden, in die Hände der jeweiligen Kirchengemeinde gelegt. Wer einen Gottesdienst besuchen will, sollte sich vorher bei seiner Gemeinde erkundigen, was geplant ist. Spontane Änderungen sind möglich.

Was ist beim Arbeiten zu beachten?

Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten überall dort, wo es möglich ist, Homeoffice ermöglichen. Mitarbeiter, die nicht zu Hause arbeiten, sollen mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zweimal pro Woche Tests angeboten bekommen.

Darf ich verreisen?

Ein offizielles Reiseverbot gibt es nicht. Das Land fordert aber alle Personen dazu auf, „zwingend nicht notwendige“ private Reisen im In- und Ausland zu unterlassen.

Sind Heimbesuche möglich?

Besuche in Krankenhäusern oder Heimen sind nach wie vor nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Es empfiehlt sich vorher bei der Einrichtung nachzufragen, ob und in welcher Form eine Person besucht werden kann.

Welche Freizeitaktivitäten sind erlaubt?

In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 ist die Außengastronomie mit Schnelltest, Reservierung und Kontaktnachverfolgung ebenso erlaubt wie erweitertes Terminshopping. Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten können mit Terminbuchung besucht werden. Individualsport ist nur draußen möglich. Spielplätze sind geöffnet. Auch hier ist auf das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu achten sowie auf das Tragen von Masken für Erwachsene.

Sind Tagesausflüge möglich?

Osterausflüge sind nicht überall möglich, weil einige beliebte Ausflugsziele gesperrt sind. Dazu gehört etwa die Mandelmeile in Neustadt-Gimmeldingen, wo bereits seit Anfang März eine Besuchssperre für Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen gilt. Daran wird sich auch am Osterwochenende nichts ändern. Das Ordnungsamt hat weitere Kontrollen angekündigt.

Auch auf dem bei Motorradfahrern beliebten Parkplatz Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern wird die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert. Die Polizei behält sich eine Sperrung des Parkplatzes vor, sollten dort zu viele Menschen verweilen. Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück ist ebenfalls komplett für Besucher gesperrt.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen der Polizeipräsidien angekündigt. Für die Überwachung der Corona-Verordnung sollen vom 1. bis 5. April zusätzlich 610 Bereitschaftspolizisten eingesetzt werden.