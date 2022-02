2200 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Saarbrücken gegen die Corona-Impfpflicht demonstriert. Das Motto lautete «Schluss mit der Spaltung unserer Gesellschaft - Freie Impfentscheidung». Der Großteil der Demonstranten sei dem «bürgerlichen Spektrum zuzuordnen», wie die Polizei mitteilte. Begleitet wurde die Demonstration von 100 Polizisten sowie Gegendemonstranten. Rund 20 Personen nahmen an der Gegenveranstaltung teil, zu der Die Partei unter dem Motto «Spazis raus, mit Nazis spaziert man nicht» aufgerufen hatte. Beide Versammlungen seien friedlich verlaufen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - PM