Saarlouis (dpa/lrs) - Die Bundeswehr im Saarland hat bislang 25 Amtshilfe-Ersuchen zur Bewältigung der Corona-Pandemie umgesetzt. Zwei davon seien noch «in der Durchführung», sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland, Oberstleutnant Thomas Dillschneider, am Dienstag in Saarlouis der Deutschen Presse-Agentur. Dabei handele es sich um den Betrieb des Corona-Testzentrums am ehemaligen Saarbrücker Messegelände unter Federführung des Saar-Gesundheitsministeriums sowie um eine Teststation am Flughafen.

In den meisten Einsätzen sei es um Unterstützung beim Aufbau und den Betrieb von Test-Stationen und Lazaretten sowie um Hilfe bei Pflegeeinrichtungen gegangen. Auch bei der Eingangsbefragung bei der Ausländerbehörde sei man tätig gewesen, sagte der Sprecher. Insgesamt seien dabei seit Ende März Dutzende Soldaten beteiligt gewesen.

Elf Soldaten seien auch im Zuge der Amtshilfe in zwei Altersheimen in Homburg im Einsatz gewesen, sagte Dillschneider. Die Heimleitung hatte beim Landratsamt Saarpfalz-Kreis um Unterstützung durch die Bundeswehr gebeten, um das Hygienekonzept angesichts Personalmangels umsetzen zu können und den Bewohnern wieder Besuch zu ermöglichen.

Der Landrat Theophil Gallo (SPD) habe dann bei der Bundeswehr den Antrag gestellt, der rechtlich geprüft und vom Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin genehmigt worden sei. Dillschneider sagte, die Soldaten hätten bis Ende vergangenen Monats in beiden Einrichtungen geholfen: bei der Befragung von Besuchern, der Kontakte-Dokumentation und der Begleitung von Bewohnern und Besuchern. Dieser Auftrag habe «nichts mit Imagepflege zu tun», sagte Dillschneider. «Das Primat der Politik in die Bundeswehr greift.»

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, André Hahn, hatte jenen Amtshilfe-Auftrag kritisiert: «Wenn Bundeswehrsoldaten im Saarland in privaten Seniorenresidenzen eines bundesweit tätigen Altenheimbetreibers eingesetzt werden, um dort pressewirksam Einlasskontrollen durchzuführen, habe ich ernsthafte Zweifel, ob die Grenzen der behördlichen Amtshilfe noch gewahrt sind.» Hahn sagte weiter, er habe kein Verständnis dafür, dass die Bundeswehr die Pandemie «als Gelegenheit für Imagepflege» benutze.