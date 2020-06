Mainz (dpa/lrs) - Bei rheinland-pfälzischen Psychotherapeuten hat die Corona-Krise einen Digitalisierungsschub gebracht. Hätten vor der Pandemie vielleicht fünf Prozent der Kollegen auf Video-Formate gesetzt, böten mittlerweile ungefähr drei Viertel Video-Sprechstunden an, sagte Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Lange Zeit hätten sich Praxen nicht bewegen müssen, Patienten seien so oder so gekommen. Nun seien in den vergangenen Monaten viele neue Erfahrungen gemacht worden. Maur kann sich vorstellen, dass mit Video-Formaten auch neue Personenkreise für Therapien gewonnen werden können.