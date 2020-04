Viele Betriebe haben ihre Produktion umgestellt, doch kommen die Masken und das Desinfektionsmittel dort an, wo sie gebraucht werden? Wann können die aufgeschobenen OPs gemacht werden? Wie arbeiten die Krankenhäuser in Zeiten von Corona in Rheinland-Pfalz zusammen?

Peter Förster, Geschäftsführer und Vorsitzender des Landesverbands der Krankenhausdirektoren Rheinland-Pfalz/Saarland heute im Gespräch mit der Ressortleiterin der RHEINPFALZ-Onlineredaktion, Rebecca Ditt.