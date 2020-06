Mainz (dpa/lrs) - Der Alltag in rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise wird sich ab Anfang Juli ein gutes Stück wieder normalisieren. Dann greift eine neue Verordnung, die eine ganze Reihe an Auflagen etwa zu Besuchen oder Ausgängen lockert, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz ankündigte. Nicht mehr nötig sind ab Juli Quarantänezeiten für Bewohner beispielsweise nach Klinikaufenthalten. Zudem können Bewohner bald zwei Besucher pro Tag zeitlich unbegrenzt empfangen. Bislang war ein Besucher pro Tag für eine Stunde erlaubt. Auch in Unterkünften für behinderte Menschen gibt es Lockerungen.