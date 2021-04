Mainz (dpa/lrs) - Vor dem Verwaltungsgericht Mainz wird an diesem Donnerstag erstmals öffentlich gegen die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung verhandelt. Es handele sich um die Klagen eines Privatmannes (10.00 Uhr) und eines Fitnessstudios (13.00), teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Ob am ersten Verhandlungstag schon Urteile fallen, sei offen, hieß es.

Insgesamt sind nach Gerichtsangaben noch 37 derartige Klagen anhängig, teils noch aus der Anfangszeit der Pandemie. Dabei gehe es beispielsweise um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, um Betriebsschließungen und die Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften, teilte die Sprecherin mit.

