Als die Vizepräsidentin des Landtags, Astrid Schmitt (SPD), am Mittwochnachmittag in der Mainzer Rheingoldhalle die Plenarsitzung leitete, ahnte sie noch nicht, was sie am Abend erwarten würde. Und schon gar nicht, dass wegen ihr am nächsten Tag die Plenardebatte ausfallen müsste.

Aufmerksam, freundlich und klar auf die Regeln des Parlaments konzentriert, präsidierte die 61-Jährige, während die Abgeordneten darüber stritten, ob der Begriff „Rasse“