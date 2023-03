Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

[Aktualisiert: Mittwoch, 14.50 h] Immer mehr Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz melden steigende Infektionszahlen. Aktuell besonders betroffen ist der Kreis Bad Dürkheim, der jetzt in der Gefahrenstufe liegt. Und: In direkter Nachbarschaft zur Pfalz ist der kritische Wert bereits überschritten.

In der Pfalz hat neben dem Kreis Kaiserslautern jetzt auch der Kreis Bad Dürkheim den Signalwert für die Gefahrenstufe „Orange“ überschritten. Diese zweithöchste Stufe