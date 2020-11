Contwig (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Contwig (Kreis Südwestpfalz) soll die Granate heute zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrolliert gesprengt werden. Bis dahin werde das Geschoss in einem Stahltank gelagert, hatte Bürgermeister Björn Bernhard von der Verbandsgemeinde Zweibrücken mitgeteilt. Die Bombe war am Dienstag bei Arbeiten an einer Straße gefunden worden.

Der Kampfmittelräumdienst hatte sich nach einer Prüfung für die kontrollierte Sprengung entschieden, wie es hieß. Dazu soll das Gebiet in einem Umkreis von etwa 250 Metern während der Sprengung geräumt werden. Betroffene Anwohner waren bereits informiert worden. Eine Schulturnhalle steht nach Angaben des Verbandsbürgermeister für Menschen bereit, die vorübergehend eine Unterkunft benötigen.