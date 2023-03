Der Start des neuen Containerdorfs für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Bergwerksgelände im saarländischen Ensdorf verzögert sich. Die Belegung solle nun «in den nächsten ein, zwei Wochen» beginnen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Saarbrücken am Dienstag auf Anfrage mit. Gründe seien einige kleinere Nacharbeiten an der Infrastruktur sowie die Spülung der Trinkwasserleitungen. Mitte Februar war die Aufnahme erster Flüchtlinge für Anfang März angekündigt worden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Containerdorf, das ein Jahr in Betrieb sein soll, ist für bis zu 300 Personen ausgelegt. Es solle Kommunen bei der Beschaffung von Wohnraum entlasten: Sie erhielten so mehr Zeit, um geeignete Wohnungen akquirieren zu können, hatte Innenminister Reinhold Jost (SPD) gesagt. Die Container-Anlage stammt aus dem Ahrtal in Rheinland-Pfalz: Dort waren über ein halbes Jahr lang Opfer der Flutkatastrophe vom Juli 2021 untergebracht gewesen.