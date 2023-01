Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verleiht Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci bis zum Saisonende an den türkischen Erstliga-Absteiger Göztepe. Das gaben die Pfälzer am Freitag bekannt. Der 24-Jährige steht seit 2020 beim FCK unter Vertrag und lief in diesem Zeitraum in 75 Pflichtspielen für die Roten Teufel auf.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Anas Bakhat hat seinen laufenden Vertrag dagegen aufgelöst. Die Entscheidung traf der 22-Jährige gemeinsam mit dem Verein. Bakhat kam seit seinem Profidebüt 2019/2020 wegen zahlreicher Verletzungen nur auf insgesamt 23 Einsätze in der 3. Liga.

