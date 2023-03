Ein großer Teil der Chöre in Rheinland-Pfalz hat die Corona-Pandemie gut hinter sich gelassen. «Das Bild ist aber uneinheitlich», sagte Tobias Hellmann vom Chorverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zwar gebe es mit 895 Chorvereinen im laufenden Jahr 30 weniger als noch im Pandemiejahr 2022, die Zahl der Sänger und Sängerinnen sei aber recht stabil. Rund 27.000 Sänger sind aktuell in dem Verband zusammengeschlossen, nur fünf bis sechs Prozent weniger als 2022. Einige Sänger hätten den Chor gewechselt, berichtet Hellmann.

Mainz (dpa/lrs) - «Konzerte und Auftritte nehmen wieder sehr stark Fahrt auf», sagte Hellmann. Beim Publikum sei es unterschiedlich: Einige Säle platzten aus allen Nähten, andere blieben weitestgehend leer. Seinem Eindruck zufolge seien dies meist bei Auftritten von Chören, «die nach der Pandemie dasselbe machen wie vorher».

Bei anderen hätten etwa mit den Online-Proben während der Corona-Zeit Kreativität und Zusammenhalt einen deutlichen Schub erhalten. Sie hätten ganz andere Konzertformate mit neuer Licht-, Tontechnik und Bildprojektionen entwickelt. «Sie stehen nicht nur stocksteif vor dem Publikum, sondern nutzen verschiedene Orte im Saal», berichtete Hellmann. Die Proben- und Auftrittsverbote hätte nicht nur wie ein Turbo bei der Kreativität gewirkt. Die Chöre seien auch einen Schritt zurückgetreten, hätten sich überlegt, was sie eigentlich wollten und was ihnen das Singen und die Auftritte gäben.

In dem Verband sind nach eigenen Angaben die Chöre von Worms an nördlich zusammengeschlossen, die südlich von Worms seien im Chorverband der Pfalz organisiert.

Die rheinland-pfälzischen Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) und der Präsident des Landesmusikrats, Peter Stieber, stellen am heutigen Freitag (10.00 Uhr) eine Kampagne zur Amateurmusik vor. Sie soll die Attraktivität des eigenen Musizierens stärken. Nach Angaben des Musikrats gibt es im Land rund 500.000 Freizeitmusiker.

