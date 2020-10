Zell (Mosel) (dpa/lrs) - Im Zeller Schwimmbad ist am Donnerstag aus ungeklärter Ursache Chlor ausgetreten. 98 Badegäste und drei Beschäftigte mussten das Gebäude deshalb am Nachmittag verlassen. Verletzt wurde keiner von ihnen, wie die Polizei in Zell berichtete. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Schwimmbad wurde geräumt und belüftet.