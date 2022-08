In einem Unternehmen in Frankenthal ist am Montag ein chemischer Stoff freigesetzt worden. Es habe sich aber um keinen Gefahrstoff gehandelt, niemand sei verletzt worden, teilten die Feuerwehr und das betroffene Unternehmen mit. Anwohner des Werksgeländes waren vorsorglich gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Freigesetzt in einer Art Staubwolke wurde demnach Titandioxyd, das den Angaben zufolge unter anderem bei der Herstellung von Farben und Lacken sowie in der Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet wird. Die Feuerwehr konnte den Austritt rasch stoppen. Anschließende Messungen in der Umgebung hätten keine auffälligen Werte ergeben.

Frankenthal (dpa/lrs) - Mitteilung Feuerwehr