Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Leiter des Gesundheitsamtes in Mainz, Dietmar Hoffmann, hat am Freitag zusammen mit Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Landeshauptstadt vorgestellt. Dort gilt inzwischen die Warnstufe „Orange“. Seine Behörde erhält zusätzliches Personal für die Nachverfolgung von Kontaktdaten. Wie er die Situation von Pendlern sieht.

In Mainz gibt nicht mehr „den“ Hotspot. Lässt sich noch ausmachen, wo sich die Menschen infizieren? Sind es wirklich nur die Partygänger?

Nein,