Der Schauspieler und Regisseur Charly Hübner («Polizeiruf 110», «Das Leben der Anderen», «Unter Nachbarn») ist im Sommersemester Gastprofessor für Künstlerischen Film und Bewegtbild an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Wie die HBKsaar am Dienstag mitteilte, wird Hübner einen mehrtägigen Workshop im Studiengang «Media Art und Design» für fortgeschrittene Studierende anbieten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 50-Jährige wirkte an über 100 Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mit und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem der Goldenen Kamera, dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis.

Laut Hochschule soll im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Bundesfestival Junger Film in St. Ingbert zudem eine sogenannte Masterclass stattfinden. Außerdem sollen in Kooperation mit einem Saarbrücker Kino mehrere Filmgespräche mit Hübner organisiert werden.

Hochschule der Bildenden Künste saar

Charly Hübner / Castforward