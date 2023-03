Borussia Düsseldorf muss in der Finalserie der Tischtennis-Champions-League gegen den 1. FC Saarbrücken auf Top-Spieler Timo Boll verzichten. Den ehemaligen Weltranglistenersten plagen weiterhin hartnäckige Schulterprobleme.

Düsseldorf (dpa) - Trotz des Ausfalls des 41-Jährigen ist die Marschroute von Cheftrainer Danny Heister klar. «Wir wollen gewinnen», sagte er: «Wir sind sicher nicht der Favorit. Aber wir haben unsere Chance und sind auch ohne Timo eine starke Mannschaft.» Zu Verfügung stehen Anton Källberg, Kay Stumper und auch Dang Qiu, der am letzten Wochenende zwei Titel bei den deutschen Meisterschaften gewann.

Die Düsseldorfer müssen im Hinspiel der Finalserie am Freitag (31. März, 19 Uhr) zunächst auswärts in Saarbrücken antreten. Die Entscheidung fällt dann am kommenden Montag (3. April, 19 Uhr) in Düsseldorf. Übertragen werden die Begegnungen auf der Plattform Sportdeutschland.tv.