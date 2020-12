Mainz (dpa/lrs) - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, will die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz künftig im Gesundheitsministerium verankern. Im Falle eines Regierungswechsels solle ein eigenes Ministerium für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz eingerichtet werden, teilte die Partei am Dienstag in Mainz mit. Bisher ist der Verbraucherschutz zusammen mit der Familien-, Frauen- und Jugendpolitik im Integrationsministerium angesiedelt.

Baldauf stellte am Dienstag das dritte von sieben geplanten „Praktikerteams“ vor, die die CDU bis zur Landtagswahl am 14. März beraten und begleiten sollen. Nach der Umwelt- und Bildungspolitik folgte jetzt die Gesundheitspolitik mit der Wormser Krankenschwester Siegrid Loris, der Berliner Unternehmerin Diana Kinnert, dem Mainzer Gelenkchirurgen Philipp Drees und dem Ludwigshafener Pflegedienstleiter Sertac Bilgin.

Zu den gesundheitspolitischen Forderungen der CDU gehört neben einer stärkeren Investitionsförderung für die Krankenhäuser auch die Einrichtung von mindestens 200 zusätzlichen Medizinstudienplätzen pro Jahr. Um dies zu ermöglichen, müsse die Finanzierung von Studien- und Ausbildungsplätzen durchgehend mindestens dem nationalen Durchschnitt angepasst werden, erklärte Drees. Kinnert regte eine Strategie zur „Einsamkeitsbekämpfung“ in Rheinland-Pfalz an, zusammen mit einem Runden Tisch sowie einer Enquetekommission im Landtag.