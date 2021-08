Mainz (dpa/lrs) - Rund einen Monat nach der Flutkatastrophe will die oppositionelle CDU im rheinland-pfälzischen Landtag heute den Blick auf die aktuelle Situation im Ahrtal richten. Bei einer Videokonferenz (9.00 Uhr) werde Fraktionschef Christian Baldauf mit Lohnunternehmern und Landwirten, die dort in den vergangenen Wochen bei Reparaturarbeiten und der Beseitigung von Trümmern mithalfen, über die Lage sprechen, teilte die CDU mit. Viele Helferinnen und Helfer vor Ort hätten berichtet, dass sie bei ihrer Arbeit sich selbst überlassen blieben, hieß es weiter. Es fehle an dringend notwendiger Führung und an zielgerichtetem Krisenmanagement. Im Mittelpunkt der Kritik steht laut CDU die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die den Krisenstab leitet.