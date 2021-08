Deutlich mehr Amtsarztstellen und bessere Anreize für die Arbeit in den kommunalen Gesundheitsämtern forderten am Dienstag die CDU-Politiker Christoph Gensch und Günther Schartz in Mainz. Plänen für ein Landesgesundheitsamt erteilten sie dagegen eine Absage.

Nicht erst die Corona-Krise habe die Bedeutung und die unzureichende Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den Fokus gerückt, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Christoph Gensch. Es gebe zu wenige Stellen, die Nachbesetzung dauere mit 45 Wochen zu lange und die Bezahlung sei unattraktiver als in Krankenhäusern. Günther Schartz, Landrat des Kreises Trier-Saarburg, forderte eine Anhebung der Gesundheitsdienst-Pauschale des Landes an die Kommunen von derzeit 11,90 auf 18 Euro pro Einwohner und Jahr.

200 Stellen statt 132 gefordert

Über den von Bund und Land geplanten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ dürfte der größte Teil finanziert werden, sagte Schartz. Pro 100.000 Einwohner solle es vier Ärztestellen und einen Weiterbildungsassistenten geben. Das wären 200 Stellen gegenüber knapp 132 im Jahr 2018. Er könne sich auch „Krisenverbünde“ vorstellen, sagte Schartz – Ämter, die über die interkommunale Zusammenarbeit in Notsituationen schnell handeln könnten. Plänen für ein Landesgesundheitsamt erteilte Schartz jedoch eine Absage. „Es kann nicht sein, dass uns wieder etwas übergestülpt wird wie im Sozial- und Jugendbereich“, sagte er mit Verweis auf das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung.

Land plant „neue organisatorische Einheit“

Auf Nachfrage, ob ein solches Landesgesundheitsamt geplant sei, hieß es am Dienstag im Mainzer Gesundheitsministerium: Perspektivisch sei es denkbar, Abteilungen der unterschiedlichen Gesundheitsbehörden in einer neuen organisatorischen Einheit des öffentlichen Gesundheitsdienstes zusammenzufassen. Um schnell und effektiv Krisensituationen wie der Corona-Pandemie begegnen zu können, komme es „mittelfristig“ darauf an, Behördengrenzen zu beseitigen. Nötig sei zudem eine enge Verzahnung mit der Wissenschaft.