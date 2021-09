Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Landtagsfraktion macht sich für den Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes in Rheinland-Pfalz stark. Dies sei notwendig, um die Bevölkerung frühzeitig vor Katastrophen zu warnen, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Mittwoch. «Kein Mensch weiß, wann die nächste Katastrophe droht» - und das müsse nicht wieder eine Flutwelle wie Mitte Juli im Ahrtal sein. Auch andere Gefahren seien denkbar. Er forderte von der Landesregierung, den Aufbau eines solchen Netzes so schnell wie möglich anzupacken. Der Bund biete dafür eine Teilfinanzierung an.

Der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, erklärte nach einem Besuch bei der CDU, ein flächendeckendes Sirenennetz sei ein „ganz zentraler Bestandteil“ des Katastrophenschutzes. Allerdings könne damit die Bevölkerung nur gewarnt werden, wenn sie zuvor aufgeklärt worden sei, was die Sirenensignale bedeuteten.

Die CDU hat sich Broemme als Berater für die Enquete-Kommission und den geplanten Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe geholt. Broemme, der auch Chef der Berliner Feuerwehr war, berät die nordrhein-westfälische Landesregierung dabei, wie die Bevölkerung künftig wirksamer vor Katastrophen geschützt werden kann.

Ganz wichtig sei es auch, die Menschen bei Warnungen mit konkreten Informationen zu versorgen, sagte Broemme weiter. Die Übertragung von Erkenntnissen beispielsweise des Deutschen Wetterdienstes in verständliche Anweisungen sei dann Aufgabe der zuständigen Behörden. Zum Verhalten der Behörden in der Flutnacht auf den 15. Juli wollte er sich öffentlich nicht äußern.