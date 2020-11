Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat einen Landtagsbeauftragten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt gefordert. Diese Stelle müsse «hochrangig und außerhalb der Schulen» besetzt werden, sagte der CDU-Fraktionschef am Montag in Mainz. Seine Partei werde diese Position im Falle eines Wahlsiegs am 14. März 2021 einrichten. Zunächst will sie an diesem Donnerstag dazu im Landtag einen Antrag einbringen.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat einen Landtagsbeauftragten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt gefordert. Diese Stelle müsse „hochrangig und außerhalb der Schulen“ besetzt werden, sagte der CDU-Fraktionschef am Montag in Mainz. Seine Partei werde diese Position im Falle eines Wahlsiegs am 14. März 2021 einrichten. Zunächst will sie an diesem Donnerstag dazu im Landtag einen Antrag einbringen.

Der wegen mutmaßlicher sexistischer Äußerungen verdächtigte Lehrer am Koblenz-Kolleg müsse sofort freigesetzt werden, forderte Baldauf. Er habe kein Verständnis dafür, dass so jemand nach wie vor am Koblenz-Kolleg tätig sei. „Das kann man auf keinen Fall einfach so weiter laufen lassen.“ Baldauf warf der rot-gelb-grünen Landesregierung vor, in dem Punkt nicht ordentlich durchzugreifen.

Das Bildungsministerium in Mainz verwies auf das „laufende Disziplinarverfahren bei der zuständigen Schulaufsicht“. Diese - die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier - teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Der Lehrer ist nicht suspendiert.“ In dem schon länger laufenden Disziplinarverfahren würden „verhältnismäßig viele Zeugen“ gehört, darunter ehemalige und jetzige Schülerinnen des Koblenz-Kollegs. Wann das Verfahren ende, sei noch unklar.

Die ADD betonte, es gebe auch Fälle grundloser Beschuldigungen, deshalb werde mit größter Sorgfalt geprüft. Mögliche Sanktionen in einem Disziplinarverfahren könnten Verweis, Geldbuße, Gehaltskürzung, Zurückstufung und Entfernung aus dem Dienst sein. Die Beschuldigungen gegen den Koblenzer Lehrer waren auch schon Thema im Bildungsausschuss des Landtags in Mainz. Beim staatlichen Koblenz-Kolleg machen vor allem jüngere Erwachsene das Abitur nach.