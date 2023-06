Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Landesbeamte in Rheinland-Pfalz zu entlasten, will die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag die Eigenbeteiligung an den Gesundheitskosten abschaffen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte der CDU-Abgeordnete Christof Reichert aus der Südwestpfalz ein. Bei Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stieß er auf Widerstand.

Seit 2003 gilt die sogenannte Kostendämpfungspauschale, nach der Beamte je nach Gehaltsstufe zwischen 100 und 750 Euro im Jahr zu ihren Gesundheitskosten zahlen. Die Abschaffung dieser Pauschale