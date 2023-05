Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den meisten rheinland-pfälzischen Ministerien wurden in der Vergangenheit Stellen ohne Ausschreibung besetzt. Wie häufig dies vorkam und wie oft auf Beurteilungen verzichtet worden ist, auf diese Fragen bleibt die Landesregierung klare Antworten schuldig. Jetzt will die CDU einen externen Gutachter einschalten.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl und Fraktionsvorsitzende seiner Partei im Landtag, Christian Baldauf, hat die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage seiner Fraktion zur