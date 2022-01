Im ersten Wahlgang hatte der Jurist Christian Klein noch knapp die Nase vorn. Doch am Ende musste er sich dem parteilosen Kandidaten Volker Boch geschlagen geben, der von SPD und Grünen unterstützt wurde.

Simmern (dpa/lrs) - Mehr als 40 Jahre lang war der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Domäne der CDU - jetzt aber ist der parteilose Kandidat Volker Boch als Sieger aus der Stichwahl für das Amt des Landrats vom Sonntag hervorgegangen. Auf Boch, der von SPD und Grünen unterstützt wurde, entfielen 56 Prozent der Stimmen. Der CDU-Kandidat Christian Klein kam auf 44 Prozent.

„Sein hoher persönlicher Einsatz und sein überzeugender Wahlkampf wurden heute belohnt“, erklärte am Sonntagabend der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz. „Volker Boch hat die richtigen Ziele für alle wichtigen Zukunftsthemen im Landkreis.“

Im ersten Wahlgang um die Nachfolge des in den Bundestag gewechselten Landrats Marlon Bröhr (CDU) hatte der Jurist Klein noch knapp die Nase vorn gehabt - mit 35,5 Prozent vor 34,2 Prozent für Boch.

An der Stichwahl beteiligten sich 37,6 Prozent der mehr als 83.000 Wahlberechtigten. Den Ausschlag für die Entscheidung gaben die Wählerinnen und Wähler im Hunsrück, So erhielt Boch sein bestes Ergebnis in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen mit 62,8 Prozent. Klein schnitt besser ab im Mittelrheintal - in der Stadt Boppard kam er auf 55,8 Prozent.

Der Journalist Boch hatte im Wahlkampf kritisiert, dass „in den vergangenen Jahren manches auf der Strecke geblieben“ sei - und nannte dabei den ÖPNV, das Vorhaben einer Mittelrheinbrücke und die Loreley-Kliniken. Für den Fall einer Amtsübernahme versprach er „eine fortschrittliche, überparteiliche Politik für den Rhein-Hunsrück-Kreis“.

Für die CDU war es bereits die zweite Niederlage bei einer Landratswahl in diesem Jahr. Im Kreis Ahrweiler gewann die parteilose Kandidatin Cornelia Weigand bereits im ersten Wahlgang. Bei der Wahl im Schatten der Flutkatastrophe vom Juli 2021 erhielt der CDU-Landtagsabgeordnete Horst Gies nur 28,2 Prozent der Stimmen. Der Kreis Ahrweiler war zuvor seit 1965 von CDU-Landräten regiert, der Rhein-Hunsrück-Kreis seit 1980.