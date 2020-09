Mainz (dpa/lrs) - Zu Beginn der Schlussberatung über den zweiten Nachtragshaushalt in Rheinland-Pfalz hat die oppositionelle CDU-Fraktion ein Sofortprogramm für sichere Schulwege vorgeschlagen. In Schulbussen herrsche «ein unglaubliches Gedränge», sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag im Landtag in Mainz. Die Beförderungsrichtlinien des Landes seien nicht mehr zeitgemäß. Auch mit Blick auf den erforderlichen Abstand in der Corona-Pandemie müsse so schnell wie möglich auf Stehplätze in Schulbussen verzichtet werden. Baldauf schlug vor, im Haushalt 60 Millionen Euro bereitzustellen, um Schulwege sicherer zu machen.