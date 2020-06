Saarbrücken (dpa/lrs) - Corona-Warn-Apps müssen nach Ansicht der saarländischen CDU-Politikerin Helma Kuhn-Theis über nationale Grenzen hinweg kompatibel sein. Dies sei wichtig, um Infektionsketten grenzüberschreitend nachvollziehen und die Pandemie bekämpfen zu können, teilte die europapolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im saarländischen Landtag am Mittwoch in Saarbrücken mit. Vor allem in Grenzregionen sei das ein Thema: «In keiner Region Europas gibt es so viele Grenzpendler wie in unserer Großregion», sagte Kuhn-Theis.

Sie sieht die Regierungen auch mit Blick auf die bevorstehende Ferienzeit in der Pflicht, «sich dieses Themas umgehend zu widmen». Hierbei gelte es, technische Hürden bei Wahrung höchster datenschutzrechtlicher Standards zu überwinden. Kuhn-Theis kündigte an, sie werde für das Vorhaben im Saarland und in der ostfranzösischen Region Grand Est werben.

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes ist am Dienstag zum Download bereitgestellt worden. Die App soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglichen und dadurch die Infektionsketten verkürzen.