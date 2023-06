CDU-Landeschef Christian Baldauf und Generalsekretär Gordon Schnieder haben nach dem Machtkampf beide verloren.

Wie ein Elefant stand die Machtfrage beim Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU am Samstag im Raum. Christian Baldauf, seit einem Jahr an der Spitze des Landesverbands, vor sechs Monaten aber unfreiwillig als Chef der Landtagsfraktion demontiert, gab sich leger im Anzug ohne Krawatte. Und angriffslustig. Während seiner Rede erhielt er mehrfach Applaus. Zum Schluss standen die Delegierten auf. Aber Begeisterung und Rückhalt waren nicht zu spüren. Gordon Schnieder, vor einem Jahr fulminant zum Generalsekretär gewählt, zeigte sich als „Schaffer“. Zwar trug er Krawatte, verzichtete aber aufs Sakko - und er hatte die Ärmel hochgekrempelt. Engagiert und rhetorisch gut, stellte er das Kommunalwahlprogramm vor. Aber hinter ihm auf dem Podium saß nur einsam der Tagungspräsident, auch viele Delegierte waren am fortgeschrittenen Nachmittag gedanklich wohl schon weg. Schnieder vermochte nicht wie ein Jahr zuvor, den Funken überspringen zu lassen. Das CDU-Führungspersonal hat den Burgfrieden gewahrt, aber an Zugkraft verloren.

