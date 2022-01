Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Der Vorstand der CDU im Kreisverband Bad Dürkheim hat sich für den Landtagsfraktionsvorsitzenden Christian Baldauf als künftigen Landesvorsitzenden ausgesprochen. Ein entsprechender Vorschlag sei einstimmig beschlossen worden, teilte die CDU-Geschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit.

Baldauf verfüge über die notwendige Erfahrung und Bekanntheit im Land und sei ein hervorragender Teamspieler, sagte der Kreisvorsitzende Markus Wolf der Mitteilung zufolge. Man traue ihm die Aufgabe zu.

Der neue Vorsitzende wird am 26. März bei einem Parteitag gewählt. Auch die CDU Rhein-Pfalz-Kreis hat sich für Baldauf ausgesprochen.