Mainz (dpa/lrs) - Die jugendpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, hat die Landesregierung aufgefordert, die Jugendarbeit auf eine mögliche zweite Corona-Welle vorzubereiten. «Kinder und Jugendliche dürfen durch Corona keine Nachteile haben», sagte Groß am Freitag in Mainz. «Viele Angebote der Jugendarbeit lassen sich nicht einfach in die digitale Welt verlegen.» Für die Heranwachsenden sei der direkte Austausch innerhalb ihres sozialen Umfeldes entscheidend.