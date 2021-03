Mainz (dpa/lrs) - Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Rheinland-Pfalz, Martin Brandl, hat sich enttäuscht über das prognostizierte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. «Das ist zunächst eine ganz, ganz bittere Prognose», sagte er am Sonntag in Mainz. Man werde das Ergebnis in Ruhe analysieren. Über die Gründe für das Abschneiden erklärte er: «Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass diese Maskenaffäre kein Rückenwind für uns Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz war.» Es sei aber eine Vielzahl von Punkten gewesen, die dieses Ergebnis beeinflusst hätten.

Mainz (dpa/lrs) - Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Rheinland-Pfalz, Martin Brandl, hat sich enttäuscht über das prognostizierte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. „Das ist zunächst eine ganz, ganz bittere Prognose“, sagte er am Sonntag in Mainz. Man werde das Ergebnis in Ruhe analysieren. Über die Gründe für das Abschneiden erklärte er: „Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass diese Maskenaffäre kein Rückenwind für uns Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz war.“ Es sei aber eine Vielzahl von Punkten gewesen, die dieses Ergebnis beeinflusst hätten.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-820239/2