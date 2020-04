Saarbrücken (dpa/lrs) - Angesichts des eingeschränkten Schulbetriebs durch die Corona-Krise hat sich die CDU-Fraktion im Saarland für das Angebot einer freiwilligen Vorbereitung in der letzten Sommerferienwoche ausgesprochen, um Schülern die Rückkehr in den Schulalltag zu erleichtern. Dies solle Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr in den weiterführenden Schulen vor allem ein Angebot der Hauptfachlehrer sein, in den Grundschulen sollten die Klassenlehrer die Grundlagen wiederholen. Auch organisatorische Vorarbeit könne geleistet werden.

Lehrkräfte sollten für ihren Mehraufwand einen Ausgleich erhalten, so der bildungspolitische Sprecher Frank Wagner. Vorstellbar wären neben einer finanziellen Anerkennung auch Anrechnungsstunden oder Kompensationstage. «Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften eine gemeinsame 'Woche des Ankommens' erleben, ohne Druck und ohne Zwang», so die CDU-Bildungspolitikerin Jutta Schmitt-Lang. Hier sollten sie die Möglichkeiten bekommen, Schwierigkeiten in einzelnen Fächern noch einmal aufzuarbeiten und gefestigt ins neue Schuljahr starten zu können.

Die CDU-Abgeordneten wollen ihre Forderungen laut Wagner nun dem Bildungsministerium übergeben und auch im gemeinsamen Arbeitskreis mit dem Koalitionspartner SPD vorantreiben. Eine generelle Verkürzung der Sommerferien, um versäumten Schulstoff nachzuholen, wie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vorgeschlagen, lehnen die beiden CDU-Bildungspolitiker ab. «Die Ferien werden zur Erholung gebraucht», teilten sie mit.