Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder fordert ein klareres Profil seiner Partei. «Die Menschen müssen wissen, für was die CDU steht», sagte Schnieder am Montag in Mainz. Es reiche nicht, nur Kritik an der Ampelregierung in Land und Bund zu üben. Und die Partei dürfe auch nicht vor Themen zurückschrecken, die möglicherweise «Applaus von der falschen Seite» hervorriefen, betonte der Fraktionsvorsitzende. Er stellte sich damit hinter die Aussagen von CDU-Bundeschef Friedrich Merz.

Mainz (dpa/lrs) - Merz hatte bei einem Grundsatzkonvent seiner Partei am Wochenende in Berlin betont: «Wir müssen auch in der Lage sein, mal Probleme zu adressieren. Auch mal mit Formulierungen, die nicht jedem gefallen.» Merz unterstrich: «Das ist dann nicht gleich rechts. Und das ist dann auch nicht gleich rassistisch. Und das ist vor allen Dingen nicht irgendwo AfD-Sprech.»

Bei dem Treffen hatte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein eine Rede gehalten und dabei auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber angemahnt. Das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Öffentliche Verkehrsmittel «ohne ängstliche Blicke» nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasteten, sagte Pechstein, die in Uniform der Bundespolizei kam. Merz sprach im Anschluss von einem «brillanten» Auftritt Pechsteins.

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kritisierte diese Rede dagegen stark und sprach von dumpfem Populismus. «Mit solchen Parolen kann der Höhenflug der AfD nicht gestoppt werden», mahnte die Sozialdemokratin. Mit diesen Aussagen würden nur die Ränder der Gesellschaft gestärkt.