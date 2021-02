Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Vorsitzende der saarländischen CDU-Landtagsfraktion, Alexander Funk, sieht Handlungsbedarf bei der digitalen Infrastruktur der geplanten Schnelltests. «Was fehlt, ist die Möglichkeit einer zentralen Sammelstelle für die Corona-Testergebnisse», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Corona-App der Bundesregierung beispielsweise müsse die zusätzlichen Daten aus den Schnelltests für eine bessere Warnfunktion nutzen können.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Vorsitzende der saarländischen CDU-Landtagsfraktion, Alexander Funk, sieht Handlungsbedarf bei der digitalen Infrastruktur der geplanten Schnelltests. „Was fehlt, ist die Möglichkeit einer zentralen Sammelstelle für die Corona-Testergebnisse“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Corona-App der Bundesregierung beispielsweise müsse die zusätzlichen Daten aus den Schnelltests für eine bessere Warnfunktion nutzen können.

„Es muss für den Bürger möglich sein, Teststreifen, die demnächst auch zuhause, in der Apotheke oder im Testzentrum genutzt werden, per Handykamera einzulesen und zentral zu erfassen“, sagte Funk. Als vereinfachter Nachweis eines negativen Ergebnisses sollte auch die nachweisbare Hinterlegung des Ergebnisses in der App für 72 Stunden geeignet sein. Eine solche zentrale digitale Infrastruktur in Verbindung mit Schnelltests könne nach Ansicht des CDU-Politikers drei entscheidende Vorteile bringen: Erstens die Erfassung von viel mehr Testungen, um über das Verhältnis zwischen Tests und positiven Befunden die Dunkelziffer zu reduzieren. Darüber hinaus ließen sich gleichzeitig regionale Unterschiede deutlicher machen, auch mit Blick auf mögliche regionale Lockerungen. Und schließlich könnten tagesaktuelle Nachweise von negativen Testungen beispielsweise den Zugang zu Fitnessstudios, Kinos, Theater oder ähnlichem ermöglichen.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-573416/2