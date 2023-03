Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat die Ampel-Regierung aufgefordert, mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie im Land zu machen. «Was könnten wir alles an Solarstrom ernten!», sagte der klimapolitische Sprecher Gerd Schreiner am Montag in Mainz mit Blick auf den frühlingshaften Sonnenschein. «Photovoltaik auf dem Dach muss das neue Normal werden!» Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP lehnten aber die von der CDU vorgeschlagene Novelle des Landessolargesetzes ab, ohne einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. «Wir wünschen uns mehr Mut», betonte Schreiner. «Das geht uns alles viel zu langsam.»

Mainz (dpa/lrs) - Das Solargesetz ist das erste neue Gesetz, das der Landtag in der laufenden Wahlperiode verabschiedet hat. Damit wurde zum Januar dieses Jahres eine Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage auf Dächern von Gewerbeneubauten sowie auf Überdachungen von neuen gewerblichen Parkplätzen ab 50 Stellplätzen eingeführt.

Der oppositionellen CDU geht das inzwischen nicht mehr weit genug. Sie will eine Solarpflicht auf kommunalen Gebäuden und weniger Ausnahmen für Denkmäler.

Die zweite Beratung des CDU-Gesetzentwurfs steht an diesem Mittwoch auf der Tagesordnung der Plenarsitzung in Mainz. Zuvor bringen die Ampel-Fraktionen einen Antrag zum Solarpaket ein. Die Freien wollen über «einen Antrag zur Investitionen in den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften auch bei defizitärer Haushaltslage ermöglichen» sprechen.

