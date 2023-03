Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat am Mittwoch Gordon Schnieder (47) mit 25 von 29 Stimmen zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und damit zum Nachfolger des Frankenthalers Christian Baldauf. Das Ergebnis entspricht 86,2 Prozent. Zwei Abgeordnete stimmten gegen den Diplom-Finanzwirt aus der Eifel, zwei enthielten sich der Stimme. Schnieder war im Februar von einer Findungskommission als neue Führungsspitze vorgeschlagen worden, nachdem Baldauf im Dezember seinen Rückzug angekündigt hatte. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass es Intrigen gegen den Pfälzer gegeben hatte. Die Fraktion wählte am Mittwoch außerdem eine Stellvertreterposition neu, die durch Schnieders Aufstieg frei geworden ist. Dafür gab es nur einen Bewerber, Helmut Martin (59) aus Bad Kreuznach. Der Jurist erhielt nur 20 Ja-Stimmen, neun Abgeordnete stimmten mit nein. Das sind 69 Prozent.

Hier geht’s zum Kommentar

Gordon Schnieder im Porträt