Die rheinland-pfälzische CDU zieht mit einem stark verjüngten Kandidatenfeld in den Landtagswahlkampf. Landesvorsitzende Julia Klöckner kündigte einen Generationenwechsel in der künftigen Landtagsfraktion an.

Ihren Angaben zufolge haben in der zurzeit 35-köpfigen CDU-Fraktion bereits zehn Abgeordnete jüngeren Ersatzkandidaten Platz gemacht. Einschließlich dieser Nachrücker, die jetzt erstmals als Direktbewerber (A-Kandidaten) in ihrem jeweiligen Wahlkreis antreten, stünden insgesamt 39 der 52 Bewerber um die Wahlkreismandate erstmals auf den Stimmzetteln. Jeder dritte Bewerber um ein Direktmandat sei jünger als 40 Jahre. Das Durchschnittsalter dieser sogenannten A-Kandidaten liege bei 46 Jahren.

Baldauf auf Listenplatz eins

Ihre Landesliste will die CDU am Samstag in Ludwigshafen aufstellen. Grundlage ist ein Listenvorschlag des Landesvorstands. Auf den ersten 52 Plätzen stehen die A-Kandidaten aus den Wahlkreisen. Spitzenkandidat ist Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf (Frankenthal). Der 53-Jährige tritt mit dem Ziel an, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) abzulösen. Auf Platz zwei der Landesliste folgt Anke Beilstein, Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Cochem-Zell. Weitere Bewerbungen aus der Pfalz auf den ersten 20 Plätzen: Marion Schneid (Ludwigshafen, Platz 6), Thomas Weiner (Südliche Weinstraße, 9), Martin Brandl (Germersheim, 11), Marcus Klein (Kaiserslautern Land, 13), Christoph Gensch (Zweibrücken, 16), Johannes Zehfuß (Mutterstadt, 17) und Dirk Herber (Neustadt, 20).

Bei der Landtagswahl 2016 erhielt die CDU 31,8 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft hinter der SPD (36,2 Prozent). 24 Abgeordnete waren damals direkt und elf über die Landesliste gewählt worden. Auf dem Parteitag am Samstag in Ludwigshafen erwartet Generalsekretär Gerd Schreiner rund 250 Delegierte. Im kommenden März wolle die CDU stärkste Partei im Landtag werden und danach die Regierung führen, sagte Julia Klöckner.