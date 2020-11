Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Landtagsfraktion hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) wegen der Rechtsverstöße bei Beamtenbeförderungen zu entlassen. «Höfken legt kein Unrechtsbewusstsein an den Tag» und ducke sich weg, erläuterte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag in Mainz die Forderung. «Für uns sind Rechtsverstöße in diesem Umfang - über zwei Drittel der Beförderungen - nicht tragbar.» Die Vorgänge müssten zudem lückenlos aufgeklärt werden. Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hatte bereits den Rücktritt von Griese und Höfken gefordert.

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Landtagsfraktion hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) wegen der Rechtsverstöße bei Beamtenbeförderungen zu entlassen. „Höfken legt kein Unrechtsbewusstsein an den Tag“ und ducke sich weg, erläuterte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag in Mainz die Forderung. „Für uns sind Rechtsverstöße in diesem Umfang - über zwei Drittel der Beförderungen - nicht tragbar.“ Die Vorgänge müssten zudem lückenlos aufgeklärt werden. Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hatte bereits den Rücktritt von Griese und Höfken gefordert.

SPD-Landeschef und Innenminister Roger Lewentz (SPD) wies die Forderungen der CDU zurück: „Jetzt dreht Herr Baldauf völlig am Rad: Die CDU in Wahlkampfpanik an der Seite der AfD. Fehler wurden durch Ulrike Höfken eingestanden und werden abgestellt.“

Der wirtschafts- und verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Helmut Martin, sprach am Freitag dagegen von „einer echten Gefährdung für unsere demokratische Kultur“. Höfken habe die Rechtsverstöße am Mittwoch im Landtag klein geredet und es damit noch schlimmer gemacht. „Damit zeigt sie, sie ist untragbar und sie ist nicht bereit aus freien Stücken die gebotenen Konsequenzen zu ziehen.“

„Wer so umgeht mit Verfassung und Recht und es im Nachhinein, nachdem es aufgedeckt wurde, auch noch klein redet, der ist als führende Vertreterin unseres Landes nicht mehr hinnehmbar“, kritisierte Martin. Höfken schädige damit auch die fachliche Arbeit. „Es wirkt einfach nicht überzeugend, wenn sich jemand für das Wohl der Bienen und der Wälder und des Klimas einsetzt, aber sich selbst nicht an die grundlegenden Regeln des menschlichen Zusammenlebens in einem demokratischen Rechtsstaat hält.“

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sprach von einem „einmaligen Vorgang“, dass wiederholter Verfassungsbruch ohne Folgen bleibe. Höfken habe im Plenum zudem die Verantwortung auf den Personalrat abgewälzt.

Höfken hatte ihr „persönliches Bedauern“ über die in ihrem Haus begangenen Verfahrensfehler zum Ausdruck gebracht. Diese seien vom Oberverwaltungsgericht (OVG) zurecht bemängelt worden. Ihr zuständiger Staatssekretär Griese habe aber sofort reagiert und Abhilfe geschaffen. Die Fehler seien abgestellt worden.