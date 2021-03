Mainz (dpa/lrs) - Drei Tage nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kommt die CDU-Fraktion heute zu ihrer ersten Sitzung nach der Niederlage zusammen. Die Abgeordneten wollen über die Gründe für das Wahlergebnis beraten und dabei auch externe Fachleute hinzuziehen. Außerdem steht die Entscheidung über den künftigen Fraktionsvorsitz an. Dafür will sich Christian Baldauf erneut zur Verfügung stellen.

Dem neuen Landtag gehören 31 CDU-Abgeordnete an, vier weniger als bisher. Die CDU erhielt bei der Wahl vom Sonntag 27,7 Prozent der Stimmen und wurde mit einem Abstand von acht Prozentpunkten erneut nur zweitstärkste Partei hinter der SPD. Die CDU Rheinland-Pfalz will noch vor Ostern auf einem kleinen Parteitag über die Wahlniederlage beraten und dabei auch den Blick nach vorn richten.

