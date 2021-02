Gut drei Wochen vor der Landtagswahl stellt die Oppositionspartei Eckpunkte zum Kommunalen Finanzausgleich vor. Neben einer Soforthilfe fordert die Partei, dass das Land die Hälfte der aufgelaufenen Altschulden übernimmt.

Mainz (dpa/lrs) - Als Konsequenz aus dem Urteil der Verfassungsrichter zur Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz sollten Städte und Landkreise nach einer Forderung der CDU schon in diesem Jahr 300 Millionen Euro erhalten. Eine weitere Soforthilfe in gleicher Höhe müsse dann 2022 an die Kommunen gehen, heißt es in einem Eckpunkte-Papier der CDU zum Kommunalen Finanzausgleich, das die Partei am Freitag in Mainz vorstellte.

Es sei unumgänglich, „dass man Urteile ernst nimmt, dass man Urteile umsetzt und damit sofort nach einem Urteil beginnt“, sagte der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Christian Baldauf. „Wir stellen fest, dass die Kommunen weitgehend unter Wasser sind, in Städten ist das hochdramatisch“, sagte der Leiter der CDU-Arbeitsgruppe zum Kommunalen Finanzausgleich, der frühere Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis. Die von ihm geleitete Taskforce habe nach dem Urteil überlegt, „wie man diese Wand, die die Regierung gegenüber den Kommunen aufgebaut hat, durchbrechen kann“.

Die Forderung nach einer Soforthilfe für die Zeit bis zur angekündigten Umsetzung des Urteils sei „nicht mehr als gerecht“, da die Lücke in der Finanzierung schon sehr viel länger bestehe. Die jeweils 300 Millionen Euro müssten „direkt an die Kommunen zur freien Verwendung ausgezahlt werden“.

Bei der Neuordnung des Finanzausgleichs müsse das komplexe System „von einer Verteilungssystematik zu einer bedarfsorientierten Systematik“ umgestellt werden, sagte Matheis. Grundlage müsse die Erfassung der Kosten sein, die den Kommunen bei der Wahrnehmung von gesetzlich übertragenen Aufgaben entstünden. Dann könnten die Kommunen auch wieder „Luft zum Atmen im Bereich der freiwilligen Aufgaben“ erhalten, für die einige Kommunen zurzeit nur noch ein Prozent des Haushalts zur Verfügung hätten.

Die Eckpunkte der CDU sehen schließlich vor, dass das Land die Hälfte der kommunalen Liquiditätsschulden übernimmt. „Dann sehen wir uns in der Lage, diese sechs Milliarden Euro an Liquiditätsschulden zu tilgen“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder. Erst danach könnten die Kommunen wieder unbelastet ihre Aufgaben erfüllen.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat nach einer Klage der Stadt Pirmasens und des Landkreises Kaiserslautern festgestellt, dass die Regelungen im Kommunalen Finanzausgleich den Kreisen und Städten nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel“ im Sinne der Landesverfassung sicherten. Nötig sei ein neues Finanzmodell, das sich nicht am Steueraufkommen des Landes, sondern an den Kosten der Aufgaben der Kommunen orientiere.

„Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes haben wir einen umfangreichen Arbeitsauftrag erhalten, den wir auch umgehend angenommen und erste Schritte wie die Bildung einer Arbeitsgruppe im Innen- und Finanzministerium eingeleitet haben“, erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag. Im Anschluss an ein bis Ende des Jahres angestrebtes Konzept einer Arbeitsgruppe von Innen- und Finanzministerium soll im kommenden Jahr ein neues Gesetz in den Landtag eingebracht werden. Ab 2023 sollen die Zuweisungen des Landes im Kommunalen Finanzausgleich dann den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs entsprechen.

