Mainz (dpa/lrs) - Im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus hat die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion einen Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur sowie einen Schüler-Preis für Zivilcourage gefordert. „Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit den Nährboden zu entziehen“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier der größten Oppositionsfraktion. „Dreh- und Angelpunkt sind in diesem Kontext Bildung und Wissen.“

Daher müssten in der Sekundarstufe I Ursachen und Gründe für den Antisemitismus und Holocaust behandelt werden. Zugleich solle das Thema Zuwanderung und Integration festschrieben werden. Für Schüler, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagierten, solle ein Preis für Zivilcourage ausgelobt werden.

„Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit enden, wo Judenhass beziehungsweise Hass und Hetze gegen andere beginnt“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf. „Jeder, der seine Freiheitsrechte missbraucht - ob Deutscher, Migrant oder Flüchtling - um andere mit Anfeindungen, Beleidigungen, Bedrohungen oder gar körperlicher Gewalt zu überziehen, muss die gesamte Härte des Rechtsstaates spüren“, forderte der Oppositionsführer. „Es gibt hier keinen kulturellen Rabatt. Integration bemisst sich gerade auch am Willen, das in Deutschland geltende Wertegerüst zu akzeptieren.“

