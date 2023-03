Verpflichtende Schutzkonzepte vor sexueller Gewalt und sogenannte Childhood-Häuser: Abgeordnete von CDU und CSU aus den Landtagsfraktionen der Bundesländer haben nach einem zweitägigen Treffen in Mainz gemeinsame Forderungen zum Schutz von Mädchen und Jungen vor Gewalt aufgestellt. Alle Träger von Einrichtungen, die direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen haben, sollten danach Schutzkonzepte aufstellen müssen. «Sie sollen Maßnahmen enthalten, um Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung vorzubeugen, zu erkennen und darauf zu reagieren», heißt es in einem Papier, das die Fachpolitiker der Union am Montag vorgestellt haben.

Mainz (dpa) - Weil gewalttätige Eltern häufig den Kinderarzt wechselten, um die Verletzungen ihrer Kinder zu vertuschen, sollten alle Bundesländer zudem von der Möglichkeit Gebrauch machen, Ärzte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung von ihrer Schweigepflicht zu entbinden.

Das Konzept der sogenannten Childhood-Häuser soll nach dem Willen der Unions-Politiker bundesweit ausgeweitet werden. Darunter seien kinder- und jugendfreundliche, fach- und behördenübergreifende Zentren für Jungen und Mädchen zu verstehen, die Opfer und Zeugen von Gewalt geworden sind.

Die Möglichkeiten der Datenspeicherung von IP-Adressen im Internet sollten vollständig genutzt werden, um den Schutz von Kindern im Internet zu verbessern, fordern die Landtagsabgeordneten. Dies sei ein wichtiges Instrument, um potenzielle Täter zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.