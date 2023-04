Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) - Ein Brand eines Carports in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hat einen hohen Schaden an zwei Grundstücken verursacht. Das Feuer griff am Freitagnachmittag auf den Dachstuhl eines angrenzenden Einfamilienhauses über, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am frühen Samstagmorgen mitteilte. Eine Terrassenüberdachung am Nachbarhaus sei daraufhin ebenfalls in Brand geraten. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

