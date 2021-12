Mainz (dpa/lrs) - Die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz an den Schriftsteller Rafik Schami (75) wird wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2022 verschoben. Dazu habe man sich schweren Herzens in enger Absprache mit dem Preisträger entschieden, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz mit. Der neue Termin für die Veranstaltung ist nun der 27. Juni 2022.

Ursprünglich war die Ehrung für den 18. Januar geplant gewesen, das ist der Todestag des in Rheinhessen geborenen Schriftstellers Carl Zuckmayer (1896-1977). Die Auszeichnung ist mit einer Bronze-Medaille und einem Fass Nackenheimer Riesling verbunden. Rafik Schami lebt in Marnheim im Norden der Pfalz und hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht, darunter Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher.