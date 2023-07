Kempenich (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in Kempenich (Landkreis Ahrweiler) ist die Feuerwehr auf eine illegale Cannabisplantage gestoßen. In der Nacht zum Mittwoch breiteten sich die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses aus, wie die Polizeidirektion Mayen mitteilte. Zu dem Zeitpunkt waren demnach keine Menschen in dem Gebäude, es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

