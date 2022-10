Bei der Durchsuchung eines Anwesens in Leinsweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) haben Fahnder eine große Cannabisplantage entdeckt. Es wurden rund 1000 Pflanzen beschlagnahmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Männer im Alter von 36 und 30 Jahren seien festgenommen worden. Zusätzlich hätten die Polizisten die Wohnung eines dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten durchsucht und dabei einen fünfstelligen Bargeldbetrag sichergestellt. An dem Großeinsatz am vergangenen Mittwoch sollen rund 80 Beamte beteiligt gewesen sein.

Leinsweiler (dpa/lrs) - Der 36-Jährige wird den Angaben zufolge verdächtigt, eine weitere Plantage betrieben zu haben, die bereits im April dieses Jahres von Beamten entdeckt worden sei. In diesem Zusammenhang seien bereits zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

