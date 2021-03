Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einem führerlosen Bus sind in Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis zwei Pferde getötet worden. Der abgestellte Bus war am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf abschüssiger Fahrbahn losgerollt, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Nach rund 500 Metern durchbrach der Bus einen Weidezaun. Auf der Weide überrollte er die beiden Pferde und kam erst in einem Teich zum Stehen.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-46808/3